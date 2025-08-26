Dead Butt Society (DBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -7.85% שינוי מחיר (7D) +4.20% שינוי מחיר (7D) +4.20%

Dead Butt Society (DBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBS השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dead Butt Society (DBS) מידע שוק

שווי שוק $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K אספקת מחזור 999.47M 999.47M 999.47M אספקה כוללת 999,471,578.525744 999,471,578.525744 999,471,578.525744

שווי השוק הנוכחי של Dead Butt Society הוא $ 11.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBS הוא 999.47M, עם היצע כולל של 999471578.525744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.39K.