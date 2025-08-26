עוד על DBS

DBS מידע על מחיר

DBS אתר רשמי

DBS טוקניומיקה

DBS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dead Butt Society סֵמֶל

Dead Butt Society מחיר (DBS)

לא רשום

1 DBS ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dead Butt Society (DBS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:12:09 (UTC+8)

Dead Butt Society (DBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-7.85%

+4.20%

+4.20%

Dead Butt Society (DBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBS השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dead Butt Society (DBS) מידע שוק

$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K

--
----

$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K

999.47M
999.47M 999.47M

999,471,578.525744
999,471,578.525744 999,471,578.525744

שווי השוק הנוכחי של Dead Butt Society הוא $ 11.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBS הוא 999.47M, עם היצע כולל של 999471578.525744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.39K.

Dead Butt Society (DBS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dead Butt Societyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDead Butt Society ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDead Butt Society ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dead Butt Societyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.85%
30 ימים$ 0-16.42%
60 ימים$ 0-51.77%
90 ימים$ 0--

מה זהDead Butt Society (DBS)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dead Butt Society (DBS) משאב

האתר הרשמי

Dead Butt Societyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dead Butt Society (DBS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dead Butt Society (DBS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dead Butt Society.

בדוק את Dead Butt Society תחזית המחיר עכשיו‏!

DBS למטבעות מקומיים

Dead Butt Society (DBS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dead Butt Society (DBS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DBS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dead Butt Society (DBS)

כמה שווה Dead Butt Society (DBS) היום?
החי DBSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DBS ל USD?
המחיר הנוכחי של DBS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dead Butt Society?
שווי השוק של DBS הוא $ 11.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DBS?
ההיצע במחזור של DBS הוא 999.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DBS?
‏‏DBS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DBS?
DBS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DBS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DBS הוא -- USD.
האם DBS יעלה השנה?
DBS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DBS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:12:09 (UTC+8)

Dead Butt Society (DBS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.