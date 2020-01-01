DDAO Hunters (DDAO) טוקנומיקה

DDAO Hunters (DDAO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי DDAO Hunters (DDAO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

DDAO Hunters (DDAO) מידע

"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars:

  • Fund
  • NFT & META Fund
  • Game Guild
  • Yield Farming Fund
  • Accelerator Program
  • Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."

אתר רשמי:
https://defihuntersdao.club/
מסמך לבן:
https://ddao-hunters.gitbook.io/whitepaper/about/ddao-hunters

DDAO Hunters (DDAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DDAO Hunters (DDAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 437.25K
$ 437.25K$ 437.25K
שיא כל הזמנים:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
שפל כל הזמנים:
$ 0.01009222
$ 0.01009222$ 0.01009222
מחיר נוכחי:
$ 0.02082147
$ 0.02082147$ 0.02082147

DDAO Hunters (DDAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של DDAO Hunters (DDAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DDAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DDAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DDAOטוקניומיקה, חקרו אתDDAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

DDAO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן DDAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DDAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.