DCNTRL Network מחיר (DCNX)
--
--
+0.44%
+0.44%
DCNTRL Network (DCNX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DCNX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCNXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00964024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCNX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DCNTRL Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.59. ההיצע במחזור של DCNX הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.20K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DCNTRL Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDCNTRL Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDCNTRL Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DCNTRL Networkל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+5.60%
|60 ימים
|$ 0
|+22.62%
|90 ימים
|$ 0
|--
Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success.
