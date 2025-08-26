DChef (DCHEFSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00135019$ 0.00135019 $ 0.00135019 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.09% שינוי מחיר (7D) +13.09%

DChef (DCHEFSOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DCHEFSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCHEFSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCHEFSOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DChef (DCHEFSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 228.20K$ 228.20K $ 228.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.20K$ 228.20K $ 228.20K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,530.096399 999,995,530.096399 999,995,530.096399

שווי השוק הנוכחי של DChef הוא $ 228.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCHEFSOL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995530.096399. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.20K.