DCAI (DCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.34 $ 6.34 $ 6.34 24 שעות נמוך $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.34$ 6.34 $ 6.34 גבוה 24 שעות $ 6.85$ 6.85 $ 6.85 שיא כל הזמנים $ 7.21$ 7.21 $ 7.21 המחיר הנמוך ביותר $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.12% שינוי מחיר (1D) -2.88% שינוי מחיר (7D) +0.67% שינוי מחיר (7D) +0.67%

DCAI (DCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $6.56. במהלך 24 השעות האחרונות, DCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.34 לבין שיא של $ 6.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCAI השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DCAI (DCAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 324.47K$ 324.47K $ 324.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 656.18M$ 656.18M $ 656.18M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DCAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 324.47K. ההיצע במחזור של DCAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 656.18M.