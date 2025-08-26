DBXen (DXN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.232165 $ 0.232165 $ 0.232165 24 שעות נמוך $ 0.255273 $ 0.255273 $ 0.255273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.232165$ 0.232165 $ 0.232165 גבוה 24 שעות $ 0.255273$ 0.255273 $ 0.255273 שיא כל הזמנים $ 88.58$ 88.58 $ 88.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.174497$ 0.174497 $ 0.174497 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -4.73% שינוי מחיר (7D) +5.08% שינוי מחיר (7D) +5.08%

DBXen (DXN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.242835. במהלך 24 השעות האחרונות, DXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.232165 לבין שיא של $ 0.255273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 88.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.174497.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXN השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DBXen (DXN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 866.40$ 866.40 $ 866.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 168,607.0 168,607.0 168,607.0

שווי השוק הנוכחי של DBXen הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 866.40. ההיצע במחזור של DXN הוא 0.00, עם היצע כולל של 168607.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.94K.