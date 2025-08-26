Daytona Finance (TONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00060842 $ 0.00060842 $ 0.00060842 24 שעות נמוך $ 0.00065766 $ 0.00065766 $ 0.00065766 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00060842$ 0.00060842 $ 0.00060842 גבוה 24 שעות $ 0.00065766$ 0.00065766 $ 0.00065766 שיא כל הזמנים $ 0.497891$ 0.497891 $ 0.497891 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00033547$ 0.00033547 $ 0.00033547 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -4.91% שינוי מחיר (7D) -55.96% שינוי מחיר (7D) -55.96%

Daytona Finance (TONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00060998. במהלך 24 השעות האחרונות, TONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00060842 לבין שיא של $ 0.00065766, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.497891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00033547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TONI השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -4.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-55.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daytona Finance (TONI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 22,805,321.0 22,805,321.0 22,805,321.0

שווי השוק הנוכחי של Daytona Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.16K. ההיצע במחזור של TONI הוא 0.00, עם היצע כולל של 22805321.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.89K.