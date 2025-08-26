עוד על TONI

TONI מידע על מחיר

TONI אתר רשמי

TONI טוקניומיקה

TONI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Daytona Finance סֵמֶל

Daytona Finance מחיר (TONI)

לא רשום

1 TONI ל USDמחיר חי:

$0.00060813
$0.00060813$0.00060813
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Daytona Finance (TONI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:13:50 (UTC+8)

Daytona Finance (TONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00060842
$ 0.00060842$ 0.00060842
24 שעות נמוך
$ 0.00065766
$ 0.00065766$ 0.00065766
גבוה 24 שעות

$ 0.00060842
$ 0.00060842$ 0.00060842

$ 0.00065766
$ 0.00065766$ 0.00065766

$ 0.497891
$ 0.497891$ 0.497891

$ 0.00033547
$ 0.00033547$ 0.00033547

-0.70%

-4.91%

-55.96%

-55.96%

Daytona Finance (TONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00060998. במהלך 24 השעות האחרונות, TONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00060842 לבין שיא של $ 0.00065766, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.497891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00033547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TONI השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -4.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-55.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daytona Finance (TONI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

$ 13.89K
$ 13.89K$ 13.89K

0.00
0.00 0.00

22,805,321.0
22,805,321.0 22,805,321.0

שווי השוק הנוכחי של Daytona Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.16K. ההיצע במחזור של TONI הוא 0.00, עם היצע כולל של 22805321.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.89K.

Daytona Finance (TONI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Daytona Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaytona Finance ל USDהיה . $ -0.0003167971.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaytona Finance ל USDהיה $ +0.0002915967.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Daytona Financeל USDהיה $ -0.0000194274162063363.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.91%
30 ימים$ -0.0003167971-51.93%
60 ימים$ +0.0002915967+47.80%
90 ימים$ -0.0000194274162063363-3.08%

מה זהDaytona Finance (TONI)

Stake, Earn, and Cruise On Pulse

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Daytona Finance (TONI) משאב

האתר הרשמי

Daytona Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Daytona Finance (TONI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Daytona Finance (TONI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Daytona Finance.

בדוק את Daytona Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

TONI למטבעות מקומיים

Daytona Finance (TONI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Daytona Finance (TONI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TONI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Daytona Finance (TONI)

כמה שווה Daytona Finance (TONI) היום?
החי TONIהמחיר ב USD הוא 0.00060998 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TONI ל USD?
המחיר הנוכחי של TONI ל USD הוא $ 0.00060998. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Daytona Finance?
שווי השוק של TONI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TONI?
ההיצע במחזור של TONI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TONI?
‏‏TONI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.497891 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TONI?
TONI ‏‏רשם מחירATL של 0.00033547 USD.
מהו נפח המסחר של TONI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TONI הוא $ 1.16K USD.
האם TONI יעלה השנה?
TONI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TONI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:13:50 (UTC+8)

Daytona Finance (TONI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.