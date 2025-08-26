Day By Day מחיר (DBD)
Day By Day (DBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00116771. במהלך 24 השעות האחרונות, DBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00115136 לבין שיא של $ 0.00124859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.40127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBD השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -4.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Day By Day הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.94K. ההיצע במחזור של DBD הוא 0.00, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 939.23K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Day By Dayל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDay By Day ל USDהיה . $ -0.0000657537.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDay By Day ל USDהיה $ +0.0000538610.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Day By Dayל USDהיה $ +0.0000649478319859787.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.17%
|30 ימים
|$ -0.0000657537
|-5.63%
|60 ימים
|$ +0.0000538610
|+4.61%
|90 ימים
|$ +0.0000649478319859787
|+5.89%
Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
