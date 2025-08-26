Day By Day (DBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00115136 $ 0.00115136 $ 0.00115136 24 שעות נמוך $ 0.00124859 $ 0.00124859 $ 0.00124859 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00115136$ 0.00115136 $ 0.00115136 גבוה 24 שעות $ 0.00124859$ 0.00124859 $ 0.00124859 שיא כל הזמנים $ 0.40127$ 0.40127 $ 0.40127 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.36% שינוי מחיר (1D) -4.17% שינוי מחיר (7D) -4.04% שינוי מחיר (7D) -4.04%

Day By Day (DBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00116771. במהלך 24 השעות האחרונות, DBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00115136 לבין שיא של $ 0.00124859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.40127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBD השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -4.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Day By Day (DBD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 939.23K$ 939.23K $ 939.23K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Day By Day הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.94K. ההיצע במחזור של DBD הוא 0.00, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 939.23K.