עוד על DAWN

DAWN מידע על מחיר

DAWN אתר רשמי

DAWN טוקניומיקה

DAWN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dawn Protocol סֵמֶל

Dawn Protocol מחיר (DAWN)

לא רשום

1 DAWN ל USDמחיר חי:

$0.00102819
$0.00102819$0.00102819
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dawn Protocol (DAWN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:22 (UTC+8)

Dawn Protocol (DAWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dawn Protocol (DAWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102819. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dawn Protocol (DAWN) מידע שוק

$ 76.56K
$ 76.56K$ 76.56K

--
----

$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K

74.46M
74.46M 74.46M

76,588,156.82742885
76,588,156.82742885 76,588,156.82742885

שווי השוק הנוכחי של Dawn Protocol הוא $ 76.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAWN הוא 74.46M, עם היצע כולל של 76588156.82742885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.75K.

Dawn Protocol (DAWN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dawn Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDawn Protocol ל USDהיה . $ +0.0001601921.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDawn Protocol ל USDהיה $ -0.0000215981.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dawn Protocolל USDהיה $ -0.0003888457371550656.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0001601921+15.58%
60 ימים$ -0.0000215981-2.10%
90 ימים$ -0.0003888457371550656-27.44%

מה זהDawn Protocol (DAWN)

Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dawn Protocol (DAWN) משאב

האתר הרשמי

Dawn Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dawn Protocol (DAWN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dawn Protocol (DAWN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dawn Protocol.

בדוק את Dawn Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DAWN למטבעות מקומיים

Dawn Protocol (DAWN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dawn Protocol (DAWN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAWN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dawn Protocol (DAWN)

כמה שווה Dawn Protocol (DAWN) היום?
החי DAWNהמחיר ב USD הוא 0.00102819 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAWN ל USD?
המחיר הנוכחי של DAWN ל USD הוא $ 0.00102819. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dawn Protocol?
שווי השוק של DAWN הוא $ 76.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAWN?
ההיצע במחזור של DAWN הוא 74.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAWN?
‏‏DAWN השיג מחיר שיא (ATH) של 9.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAWN?
DAWN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAWN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAWN הוא -- USD.
האם DAWN יעלה השנה?
DAWN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAWN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:22 (UTC+8)

Dawn Protocol (DAWN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.