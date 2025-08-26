Dawn Protocol (DAWN) מידע על מחיר (USD)

שיא כל הזמנים $ 9.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dawn Protocol (DAWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102819. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dawn Protocol (DAWN) מידע שוק

שווי שוק $ 76.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.75K אספקת מחזור 74.46M אספקה כוללת 76,588,156.82742885

שווי השוק הנוכחי של Dawn Protocol הוא $ 76.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAWN הוא 74.46M, עם היצע כולל של 76588156.82742885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.75K.