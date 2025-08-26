Dawg World (DAWG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 24 שעות נמוך $ 0.00000554 $ 0.00000554 $ 0.00000554 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 גבוה 24 שעות $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 שיא כל הזמנים $ 0.00064513$ 0.00064513 $ 0.00064513 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000438$ 0.00000438 $ 0.00000438 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.56% שינוי מחיר (7D) +2.54% שינוי מחיר (7D) +2.54%

Dawg World (DAWG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000549. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000544 לבין שיא של $ 0.00000554, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00064513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000438.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWG השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dawg World (DAWG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K אספקת מחזור 996.62M 996.62M 996.62M אספקה כוללת 996,624,699.150089 996,624,699.150089 996,624,699.150089

שווי השוק הנוכחי של Dawg World הוא $ 5.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAWG הוא 996.62M, עם היצע כולל של 996624699.150089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.48K.