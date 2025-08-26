Dawg Coin (DAWG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01373682$ 0.01373682 $ 0.01373682 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -4.07% שינוי מחיר (7D) -4.07%

Dawg Coin (DAWG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01373682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dawg Coin (DAWG) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 340.66$ 340.66 $ 340.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.26K$ 136.26K $ 136.26K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dawg Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 340.66. ההיצע במחזור של DAWG הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.26K.