dawg (DAWG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.34% שינוי מחיר (7D) -0.34%

dawg (DAWG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dawg (DAWG) מידע שוק

שווי שוק $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K אספקת מחזור 998.52M 998.52M 998.52M אספקה כוללת 998,522,944.64308 998,522,944.64308 998,522,944.64308

שווי השוק הנוכחי של dawg הוא $ 9.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAWG הוא 998.52M, עם היצע כולל של 998522944.64308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.18K.