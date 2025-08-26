Davincigraph (DAVINCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00999417 $ 0.00999417 $ 0.00999417 24 שעות נמוך $ 0.01204361 $ 0.01204361 $ 0.01204361 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00999417$ 0.00999417 $ 0.00999417 גבוה 24 שעות $ 0.01204361$ 0.01204361 $ 0.01204361 שיא כל הזמנים $ 0.062324$ 0.062324 $ 0.062324 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00497379$ 0.00497379 $ 0.00497379 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +19.39% שינוי מחיר (7D) +8.50% שינוי מחיר (7D) +8.50%

Davincigraph (DAVINCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01204213. במהלך 24 השעות האחרונות, DAVINCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00999417 לבין שיא של $ 0.01204361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAVINCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.062324, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00497379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAVINCI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +19.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Davincigraph (DAVINCI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 556.02$ 556.02 $ 556.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Davincigraph הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 556.02. ההיצע במחזור של DAVINCI הוא 0.00, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.