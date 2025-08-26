DaVinci (WTF) מידע על מחיר (USD)

DaVinci (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא $22.99. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 405.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 12.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DaVinci (WTF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של DaVinci הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.98. ההיצע במחזור של WTF הוא 0.00, עם היצע כולל של 8888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.35K.