Dave Coin סֵמֶל

Dave Coin מחיר ($DAVE)

לא רשום

1 $DAVE ל USDמחיר חי:

$0.000000000074428
$0.000000000074428$0.000000000074428
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dave Coin ($DAVE) טבלת מחירים חיה
Dave Coin ($DAVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-30.69%

-30.69%

Dave Coin ($DAVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DAVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DAVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DAVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dave Coin ($DAVE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 130.13
$ 130.13$ 130.13

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dave Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 130.13. ההיצע במחזור של $DAVE הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.31K.

Dave Coin ($DAVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dave Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDave Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDave Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dave Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-60.74%
60 ימים$ 0-17.95%
90 ימים$ 0--

מה זהDave Coin ($DAVE)

What is the project about? $DAVE WILL BE A PROJECT THAT FOCUSES ON EDUCATION, PRIVACY, AND ADAPTATION IN THE CRYPTOCURRENCY SPACE. What makes your project unique? $DAVE will create NFT's as well as create new software to be used in cryptocurrency. History of your project. This project has been live for one week. So far, I have launched the token, the website, and looking at releasing our first NFT shortly. What’s next for your project? A NFT project called, "HODL THE LETTUCE." What can your token be used for? This token will be used as a utility to hold for rewards and use as a currency through the new $DAVE releases.

Dave Coin ($DAVE) משאב

האתר הרשמי

Dave Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dave Coin ($DAVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dave Coin ($DAVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dave Coin.

בדוק את Dave Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

$DAVE למטבעות מקומיים

Dave Coin ($DAVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dave Coin ($DAVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DAVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dave Coin ($DAVE)

כמה שווה Dave Coin ($DAVE) היום?
החי $DAVEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DAVE ל USD?
המחיר הנוכחי של $DAVE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dave Coin?
שווי השוק של $DAVE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DAVE?
ההיצע במחזור של $DAVE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DAVE?
‏‏$DAVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DAVE?
$DAVE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $DAVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DAVE הוא $ 130.13 USD.
האם $DAVE יעלה השנה?
$DAVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DAVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Dave Coin ($DAVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.