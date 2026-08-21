Dat Bih Gah מחיר היום

מחיר Dat Bih Gah (DATBIHGAH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DATBIHGAH ל USD הוא $ 0 לכל DATBIHGAH.

Dat Bih Gah כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,096, עם היצע במחזור של 999.50M DATBIHGAH. ב‑24 השעות האחרונות, DATBIHGAH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00130507, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DATBIHGAH נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו +94.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dat Bih Gah (DATBIHGAH) מידע שוק

שווי שוק $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K אספקת מחזור 999.50M 999.50M 999.50M אספקה כוללת 999,495,468.727883 999,495,468.727883 999,495,468.727883

שווי השוק הנוכחי של Dat Bih Gah הוא $ 65.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DATBIHGAH הוא 999.50M, עם היצע כולל של 999495468.727883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.10K.