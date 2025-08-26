עוד על DASHD

DASHD מידע על מחיר

DASHD מסמך לבן

DASHD אתר רשמי

DASHD טוקניומיקה

DASHD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dash Diamond סֵמֶל

Dash Diamond מחיר (DASHD)

לא רשום

1 DASHD ל USDמחיר חי:

$0.00111303
$0.00111303$0.00111303
-1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dash Diamond (DASHD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:09 (UTC+8)

Dash Diamond (DASHD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00111147
$ 0.00111147$ 0.00111147
24 שעות נמוך
$ 0.00113571
$ 0.00113571$ 0.00113571
גבוה 24 שעות

$ 0.00111147
$ 0.00111147$ 0.00111147

$ 0.00113571
$ 0.00113571$ 0.00113571

$ 54.7
$ 54.7$ 54.7

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.88%

-9.83%

-9.83%

Dash Diamond (DASHD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111303. במהלך 24 השעות האחרונות, DASHD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111147 לבין שיא של $ 0.00113571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DASHDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 54.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DASHD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dash Diamond (DASHD) מידע שוק

$ 503.86K
$ 503.86K$ 503.86K

--
----

$ 503.87K
$ 503.87K$ 503.87K

452.69M
452.69M 452.69M

452,700,808.5673073
452,700,808.5673073 452,700,808.5673073

שווי השוק הנוכחי של Dash Diamond הוא $ 503.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DASHD הוא 452.69M, עם היצע כולל של 452700808.5673073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.87K.

Dash Diamond (DASHD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dash Diamondל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDash Diamond ל USDהיה . $ +0.0004080059.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDash Diamond ל USDהיה $ +0.0000364207.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dash Diamondל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.88%
30 ימים$ +0.0004080059+36.66%
60 ימים$ +0.0000364207+3.27%
90 ימים$ 0--

מה זהDash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dash Diamond (DASHD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dash Diamondתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dash Diamond (DASHD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dash Diamond (DASHD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dash Diamond.

בדוק את Dash Diamond תחזית המחיר עכשיו‏!

DASHD למטבעות מקומיים

Dash Diamond (DASHD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dash Diamond (DASHD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DASHD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dash Diamond (DASHD)

כמה שווה Dash Diamond (DASHD) היום?
החי DASHDהמחיר ב USD הוא 0.00111303 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DASHD ל USD?
המחיר הנוכחי של DASHD ל USD הוא $ 0.00111303. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dash Diamond?
שווי השוק של DASHD הוא $ 503.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DASHD?
ההיצע במחזור של DASHD הוא 452.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DASHD?
‏‏DASHD השיג מחיר שיא (ATH) של 54.7 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DASHD?
DASHD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DASHD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DASHD הוא -- USD.
האם DASHD יעלה השנה?
DASHD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DASHD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:09 (UTC+8)

Dash Diamond (DASHD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.