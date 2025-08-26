Dash Diamond (DASHD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111147 $ 0.00111147 $ 0.00111147 24 שעות נמוך $ 0.00113571 $ 0.00113571 $ 0.00113571 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111147$ 0.00111147 $ 0.00111147 גבוה 24 שעות $ 0.00113571$ 0.00113571 $ 0.00113571 שיא כל הזמנים $ 54.7$ 54.7 $ 54.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.88% שינוי מחיר (7D) -9.83% שינוי מחיר (7D) -9.83%

Dash Diamond (DASHD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111303. במהלך 24 השעות האחרונות, DASHD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111147 לבין שיא של $ 0.00113571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DASHDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 54.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DASHD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dash Diamond (DASHD) מידע שוק

שווי שוק $ 503.86K$ 503.86K $ 503.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 503.87K$ 503.87K $ 503.87K אספקת מחזור 452.69M 452.69M 452.69M אספקה כוללת 452,700,808.5673073 452,700,808.5673073 452,700,808.5673073

שווי השוק הנוכחי של Dash Diamond הוא $ 503.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DASHD הוא 452.69M, עם היצע כולל של 452700808.5673073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.87K.