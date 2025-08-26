עוד על DMG

Dark Magician Girl סֵמֶל

Dark Magician Girl מחיר (DMG)

לא רשום

1 DMG ל USDמחיר חי:

$0.00010163
$0.00010163$0.00010163
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Dark Magician Girl (DMG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:58 (UTC+8)

Dark Magician Girl (DMG) מידע על מחיר (USD)

Dark Magician Girl (DMG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMG השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -11.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dark Magician Girl (DMG) מידע שוק

$ 101.51K
$ 101.51K$ 101.51K

--
----

$ 101.51K
$ 101.51K$ 101.51K

998.74M
998.74M 998.74M

998,738,802.951205
998,738,802.951205 998,738,802.951205

שווי השוק הנוכחי של Dark Magician Girl הוא $ 101.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMG הוא 998.74M, עם היצע כולל של 998738802.951205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.51K.

Dark Magician Girl (DMG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dark Magician Girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDark Magician Girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDark Magician Girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dark Magician Girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.60%
30 ימים$ 0-12.92%
60 ימים$ 0+27.09%
90 ימים$ 0--

מה זהDark Magician Girl (DMG)

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dark Magician Girl (DMG) משאב

האתר הרשמי

Dark Magician Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dark Magician Girl (DMG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dark Magician Girl (DMG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dark Magician Girl.

בדוק את Dark Magician Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

DMG למטבעות מקומיים

Dark Magician Girl (DMG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dark Magician Girl (DMG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dark Magician Girl (DMG)

כמה שווה Dark Magician Girl (DMG) היום?
החי DMGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMG ל USD?
המחיר הנוכחי של DMG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dark Magician Girl?
שווי השוק של DMG הוא $ 101.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMG?
ההיצע במחזור של DMG הוא 998.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMG?
‏‏DMG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMG?
DMG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DMG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMG הוא -- USD.
האם DMG יעלה השנה?
DMG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:58 (UTC+8)

