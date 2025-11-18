DAOBase מחיר היום

מחיר DAOBase (BEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01776947, עם שינוי של 4.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEE ל USD הוא $ 0.01776947 לכל BEE.

DAOBase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 977,313, עם היצע במחזור של 55.00M BEE. ב‑24 השעות האחרונות, BEE סחר בין $ 0.01586208 (נמוך) ל $ 0.02364365 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.119035, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00840027.

ביצועים לטווח קצר, BEE נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -2.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DAOBase (BEE) מידע שוק

שווי שוק $ 977.31K$ 977.31K $ 977.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M אספקת מחזור 55.00M 55.00M 55.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DAOBase הוא $ 977.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEE הוא 55.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.77M.