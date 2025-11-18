Danaher xStock מחיר היום

מחיר Danaher xStock (DHRX) בזמן אמת היום הוא $ 218.33, עם שינוי של 0.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DHRX ל USD הוא $ 218.33 לכל DHRX.

Danaher xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,806, עם היצע במחזור של 887.66 DHRX. ב‑24 השעות האחרונות, DHRX סחר בין $ 217.91 (נמוך) ל $ 223.88 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 230.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 180.2.

ביצועים לטווח קצר, DHRX נע ב -0.54% בשעה האחרונה ו +3.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Danaher xStock (DHRX) מידע שוק

שווי שוק $ 193.81K$ 193.81K $ 193.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M אספקת מחזור 887.66 887.66 887.66 אספקה כוללת 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

שווי השוק הנוכחי של Danaher xStock הוא $ 193.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DHRX הוא 887.66, עם היצע כולל של 22719.91463654147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.96M.