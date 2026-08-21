Dale מחיר היום

מחיר Dale (DALE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DALE ל USD הוא $ 0 לכל DALE.

Dale כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,866.61, עם היצע במחזור של 999.69M DALE. ב‑24 השעות האחרונות, DALE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00455105, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DALE נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +9.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dale (DALE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,687,964.787174 999,687,964.787174 999,687,964.787174

שווי השוק הנוכחי של Dale הוא $ 14.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DALE הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999687964.787174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.87K.