DAIFUKU מחיר היום

מחיר DAIFUKU (DAIFUKU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000985, עם שינוי של 3.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAIFUKU ל USD הוא $ 0.00000985 לכל DAIFUKU.

DAIFUKU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,972.58, עם היצע במחזור של 911.03M DAIFUKU. ב‑24 השעות האחרונות, DAIFUKU סחר בין $ 0.00000951 (נמוך) ל $ 0.00001069 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009708, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000088.

ביצועים לטווח קצר, DAIFUKU נע ב -3.50% בשעה האחרונה ו -4.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DAIFUKU (DAIFUKU) מידע שוק

שווי שוק $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K אספקת מחזור 911.03M 911.03M 911.03M אספקה כוללת 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

שווי השוק הנוכחי של DAIFUKU הוא $ 8.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAIFUKU הוא 911.03M, עם היצע כולל של 911025121.3007833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.97K.