DADI Insight Token מחיר היום

מחיר DADI Insight Token (DIT) בזמן אמת היום הוא $ 17.57, עם שינוי של 10.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIT ל USD הוא $ 17.57 לכל DIT.

DADI Insight Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,687,778, עם היצע במחזור של 551.28K DIT. ב‑24 השעות האחרונות, DIT סחר בין $ 14.65 (נמוך) ל $ 17.57 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 21.61, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7.47.

ביצועים לטווח קצר, DIT נע ב +3.73% בשעה האחרונה ו +3.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DADI Insight Token (DIT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.69M$ 9.69M $ 9.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.36M$ 26.36M $ 26.36M אספקת מחזור 551.28K 551.28K 551.28K אספקה כוללת 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

