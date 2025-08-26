CZOL (CZOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00228613$ 0.00228613 $ 0.00228613 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

CZOL (CZOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CZOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00228613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CZOL (CZOL) מידע שוק

שווי שוק $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,999,443,188.0 9,999,443,188.0 9,999,443,188.0

שווי השוק הנוכחי של CZOL הוא $ 8.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZOL הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999443188.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.74K.