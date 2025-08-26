עוד על CZGOAT

CZ THE GOAT סֵמֶל

CZ THE GOAT מחיר (CZGOAT)

לא רשום

1 CZGOAT ל USDמחיר חי:

$0.00019213
$0.00019213$0.00019213
-6.30%1D
mexc
USD
CZ THE GOAT (CZGOAT) טבלת מחירים חיה
CZ THE GOAT (CZGOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0093404
$ 0.0093404$ 0.0093404

$ 0
$ 0$ 0

+9.41%

-6.37%

+14.74%

+14.74%

CZ THE GOAT (CZGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CZGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0093404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZGOAT השתנה ב +9.41% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CZ THE GOAT (CZGOAT) מידע שוק

$ 159.55K
$ 159.55K$ 159.55K

--
----

$ 191.88K
$ 191.88K$ 191.88K

831.50M
831.50M 831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CZ THE GOAT הוא $ 159.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZGOAT הוא 831.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.88K.

CZ THE GOAT (CZGOAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CZ THE GOATל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCZ THE GOAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCZ THE GOAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CZ THE GOATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.37%
30 ימים$ 0+16.55%
60 ימים$ 0-14.03%
90 ימים$ 0--

מה זהCZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

CZ THE GOAT (CZGOAT) משאב

האתר הרשמי

CZ THE GOATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CZ THE GOAT (CZGOAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CZ THE GOAT (CZGOAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CZ THE GOAT.

בדוק את CZ THE GOAT תחזית המחיר עכשיו‏!

CZGOAT למטבעות מקומיים

CZ THE GOAT (CZGOAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CZ THE GOAT (CZGOAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CZGOAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CZ THE GOAT (CZGOAT)

כמה שווה CZ THE GOAT (CZGOAT) היום?
החי CZGOATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CZGOAT ל USD?
המחיר הנוכחי של CZGOAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CZ THE GOAT?
שווי השוק של CZGOAT הוא $ 159.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CZGOAT?
ההיצע במחזור של CZGOAT הוא 831.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CZGOAT?
‏‏CZGOAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0093404 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CZGOAT?
CZGOAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CZGOAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CZGOAT הוא -- USD.
האם CZGOAT יעלה השנה?
CZGOAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CZGOAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
