CZ THE GOAT (CZGOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0093404$ 0.0093404 $ 0.0093404 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +9.41% שינוי מחיר (1D) -6.37% שינוי מחיר (7D) +14.74% שינוי מחיר (7D) +14.74%

CZ THE GOAT (CZGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CZGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0093404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZGOAT השתנה ב +9.41% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CZ THE GOAT (CZGOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 159.55K$ 159.55K $ 159.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.88K$ 191.88K $ 191.88K אספקת מחזור 831.50M 831.50M 831.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CZ THE GOAT הוא $ 159.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZGOAT הוא 831.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.88K.