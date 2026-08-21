CyreneAI מחיר היום

מחיר CyreneAI (CYAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYAI ל USD הוא $ 0 לכל CYAI.

CyreneAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,408, עם היצע במחזור של 999.81M CYAI. ב‑24 השעות האחרונות, CYAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0024492, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CYAI נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +24.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CyreneAI (CYAI) מידע שוק

שווי שוק $ 64.41K$ 64.41K $ 64.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.41K$ 64.41K $ 64.41K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,811,942.752025 999,811,942.752025 999,811,942.752025

שווי השוק הנוכחי של CyreneAI הוא $ 64.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYAI הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999811942.752025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.41K.