Cyphomancer (42) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00563896 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -1.15%

Cyphomancer (42) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 42 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 42השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00563896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 42 השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cyphomancer (42) מידע שוק

שווי שוק $ 28.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.49K אספקת מחזור 929.77M אספקה כוללת 929,770,997.810651

שווי השוק הנוכחי של Cyphomancer הוא $ 28.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 42 הוא 929.77M, עם היצע כולל של 929770997.810651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.49K.