CyOp New Era סֵמֶל

CyOp New Era מחיר (CYOP)

לא רשום

1 CYOP ל USDמחיר חי:

$0.436664
$0.436664
-8.70%1D
USD
CyOp New Era (CYOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:55 (UTC+8)

CyOp New Era (CYOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.430767
$ 0.430767
24 שעות נמוך
$ 0.478649
$ 0.478649
גבוה 24 שעות

$ 0.430767
$ 0.430767

$ 0.478649
$ 0.478649

$ 0.687607
$ 0.687607

$ 0.098797
$ 0.098797

-6.27%

-13.42%

-24.07%

-24.07%

CyOp New Era (CYOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.414379. במהלך 24 השעות האחרונות, CYOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.430767 לבין שיא של $ 0.478649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.687607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098797.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYOP השתנה ב -6.27% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CyOp New Era (CYOP) מידע שוק

$ 436.66K
$ 436.66K

--
--

$ 436.66K
$ 436.66K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyOp New Era הוא $ 436.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYOP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.66K.

CyOp New Era (CYOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CyOp New Eraל USDהיה $ -0.0642691144676519.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCyOp New Era ל USDהיה . $ +0.1021987900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCyOp New Era ל USDהיה $ +0.5014939800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CyOp New Eraל USDהיה $ +0.18263523534138882.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0642691144676519-13.42%
30 ימים$ +0.1021987900+24.66%
60 ימים$ +0.5014939800+121.02%
90 ימים$ +0.18263523534138882+78.81%

מה זהCyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

CyOp New Era (CYOP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CyOp New Eraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CyOp New Era (CYOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CyOp New Era (CYOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CyOp New Era.

בדוק את CyOp New Era תחזית המחיר עכשיו‏!

CYOP למטבעות מקומיים

CyOp New Era (CYOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CyOp New Era (CYOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CYOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CyOp New Era (CYOP)

כמה שווה CyOp New Era (CYOP) היום?
החי CYOPהמחיר ב USD הוא 0.414379 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CYOP ל USD?
המחיר הנוכחי של CYOP ל USD הוא $ 0.414379. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CyOp New Era?
שווי השוק של CYOP הוא $ 436.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CYOP?
ההיצע במחזור של CYOP הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CYOP?
‏‏CYOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.687607 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CYOP?
CYOP ‏‏רשם מחירATL של 0.098797 USD.
מהו נפח המסחר של CYOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CYOP הוא -- USD.
האם CYOP יעלה השנה?
CYOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CYOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:55 (UTC+8)

