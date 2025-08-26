CyOp New Era (CYOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.430767 $ 0.430767 $ 0.430767 24 שעות נמוך $ 0.478649 $ 0.478649 $ 0.478649 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.430767$ 0.430767 $ 0.430767 גבוה 24 שעות $ 0.478649$ 0.478649 $ 0.478649 שיא כל הזמנים $ 0.687607$ 0.687607 $ 0.687607 המחיר הנמוך ביותר $ 0.098797$ 0.098797 $ 0.098797 שינוי מחיר (שעה אחת) -6.27% שינוי מחיר (1D) -13.42% שינוי מחיר (7D) -24.07% שינוי מחיר (7D) -24.07%

CyOp New Era (CYOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.414379. במהלך 24 השעות האחרונות, CYOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.430767 לבין שיא של $ 0.478649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.687607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098797.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYOP השתנה ב -6.27% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CyOp New Era (CYOP) מידע שוק

שווי שוק $ 436.66K$ 436.66K $ 436.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.66K$ 436.66K $ 436.66K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyOp New Era הוא $ 436.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYOP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.66K.