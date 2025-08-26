עוד על CYG

CYG מידע על מחיר

CYG אתר רשמי

CYG טוקניומיקה

CYG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cyclix Games סֵמֶל

Cyclix Games מחיר (CYG)

לא רשום

1 CYG ל USDמחיר חי:

$0.0082093
$0.0082093$0.0082093
-13.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cyclix Games (CYG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:20 (UTC+8)

Cyclix Games (CYG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00820494
$ 0.00820494$ 0.00820494
24 שעות נמוך
$ 0.00975939
$ 0.00975939$ 0.00975939
גבוה 24 שעות

$ 0.00820494
$ 0.00820494$ 0.00820494

$ 0.00975939
$ 0.00975939$ 0.00975939

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.00807615
$ 0.00807615$ 0.00807615

-0.32%

-13.02%

-20.26%

-20.26%

Cyclix Games (CYG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0082093. במהלך 24 השעות האחרונות, CYG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00820494 לבין שיא של $ 0.00975939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00807615.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYG השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -13.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cyclix Games (CYG) מידע שוק

$ 120.03K
$ 120.03K$ 120.03K

--
----

$ 120.03K
$ 120.03K$ 120.03K

14.54M
14.54M 14.54M

14,540,609.78400019
14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

שווי השוק הנוכחי של Cyclix Games הוא $ 120.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYG הוא 14.54M, עם היצע כולל של 14540609.78400019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.03K.

Cyclix Games (CYG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cyclix Gamesל USDהיה $ -0.001229028595385064.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCyclix Games ל USDהיה . $ -0.0031885323.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCyclix Games ל USDהיה $ -0.0070856430.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cyclix Gamesל USDהיה $ -0.13795421671612188.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001229028595385064-13.02%
30 ימים$ -0.0031885323-38.84%
60 ימים$ -0.0070856430-86.31%
90 ימים$ -0.13795421671612188-94.38%

מה זהCyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cyclix Games (CYG) משאב

האתר הרשמי

Cyclix Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cyclix Games (CYG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cyclix Games (CYG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cyclix Games.

בדוק את Cyclix Games תחזית המחיר עכשיו‏!

CYG למטבעות מקומיים

Cyclix Games (CYG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cyclix Games (CYG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CYG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cyclix Games (CYG)

כמה שווה Cyclix Games (CYG) היום?
החי CYGהמחיר ב USD הוא 0.0082093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CYG ל USD?
המחיר הנוכחי של CYG ל USD הוא $ 0.0082093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cyclix Games?
שווי השוק של CYG הוא $ 120.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CYG?
ההיצע במחזור של CYG הוא 14.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CYG?
‏‏CYG השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CYG?
CYG ‏‏רשם מחירATL של 0.00807615 USD.
מהו נפח המסחר של CYG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CYG הוא -- USD.
האם CYG יעלה השנה?
CYG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CYG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:20 (UTC+8)

Cyclix Games (CYG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.