Cyclix Games (CYG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00820494 $ 0.00820494 $ 0.00820494 24 שעות נמוך $ 0.00975939 $ 0.00975939 $ 0.00975939 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00820494$ 0.00820494 $ 0.00820494 גבוה 24 שעות $ 0.00975939$ 0.00975939 $ 0.00975939 שיא כל הזמנים $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00807615$ 0.00807615 $ 0.00807615 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -13.02% שינוי מחיר (7D) -20.26% שינוי מחיר (7D) -20.26%

Cyclix Games (CYG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0082093. במהלך 24 השעות האחרונות, CYG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00820494 לבין שיא של $ 0.00975939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00807615.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYG השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -13.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cyclix Games (CYG) מידע שוק

שווי שוק $ 120.03K$ 120.03K $ 120.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.03K$ 120.03K $ 120.03K אספקת מחזור 14.54M 14.54M 14.54M אספקה כוללת 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

שווי השוק הנוכחי של Cyclix Games הוא $ 120.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYG הוא 14.54M, עם היצע כולל של 14540609.78400019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.03K.