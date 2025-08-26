Cybria (CYBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01580437$ 0.01580437 $ 0.01580437 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -5.86% שינוי מחיר (7D) -11.73% שינוי מחיר (7D) -11.73%

Cybria (CYBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01580437, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYBA השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -5.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cybria (CYBA) מידע שוק

שווי שוק $ 112.28K$ 112.28K $ 112.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.11K$ 138.11K $ 138.11K אספקת מחזור 813.00M 813.00M 813.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cybria הוא $ 112.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYBA הוא 813.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.11K.