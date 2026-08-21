CyberKongz מחיר היום

מחיר CyberKongz (KONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KONG ל USD הוא $ 0 לכל KONG.

CyberKongz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 270,030, עם היצע במחזור של 385.50M KONG. ב‑24 השעות האחרונות, KONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.020097, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KONG נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 264.50.

CyberKongz (KONG) מידע שוק

שווי שוק $ 270.03K$ 270.03K $ 270.03K נפח (24 שעות) $ 264.50$ 264.50 $ 264.50 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 700.47K$ 700.47K $ 700.47K אספקת מחזור 385.50M 385.50M 385.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyberKongz הוא $ 270.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 264.50. ההיצע במחזור של KONG הוא 385.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.47K.