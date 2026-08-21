cyb3rwr3n מחיר היום

מחיר cyb3rwr3n (CYB3RWR3N) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYB3RWR3N ל USD הוא $ 0 לכל CYB3RWR3N.

cyb3rwr3n כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 359,863, עם היצע במחזור של 100.00B CYB3RWR3N. ב‑24 השעות האחרונות, CYB3RWR3N סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CYB3RWR3N נע ב +1.17% בשעה האחרונה ו +82.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

cyb3rwr3n (CYB3RWR3N) מידע שוק

שווי שוק $ 359.86K$ 359.86K $ 359.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.86K$ 359.86K $ 359.86K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של cyb3rwr3n הוא $ 359.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYB3RWR3N הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.86K.