CWYPTO מחיר היום

מחיר CWYPTO (CWYPTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000591, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CWYPTO ל USD הוא $ 0.00000591 לכל CWYPTO.

CWYPTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,902.41, עם היצע במחזור של 999.15M CWYPTO. ב‑24 השעות האחרונות, CWYPTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00030301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000056.

ביצועים לטווח קצר, CWYPTO נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CWYPTO (CWYPTO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K אספקת מחזור 999.15M 999.15M 999.15M אספקה כוללת 999,145,334.703149 999,145,334.703149 999,145,334.703149

שווי השוק הנוכחי של CWYPTO הוא $ 5.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWYPTO הוא 999.15M, עם היצע כולל של 999145334.703149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.90K.