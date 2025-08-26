עוד על CUTIE

Cute Style סֵמֶל

Cute Style מחיר (CUTIE)

1 CUTIE ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Cute Style (CUTIE) טבלת מחירים חיה
Cute Style (CUTIE) מידע על מחיר (USD)

Cute Style (CUTIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUTIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUTIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUTIE השתנה ב +%0,88 במהלך השעה האחרונה, -%6,87 במהלך 24 השעות האחרונות, ו-%3,55 ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של Cute Style הוא $ 12,85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUTIE הוא 999,36M, עם היצע כולל של 999356185.47712. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12,85K.

Cute Style (CUTIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cute Styleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCute Style ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCute Style ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cute Styleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-%6,87
30 ימים$ 0-%7,75
60 ימים$ 0+%48,33
90 ימים$ 0--

מה זהCute Style (CUTIE)

Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cute Style (CUTIE) משאב

האתר הרשמי

Cute Styleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cute Style (CUTIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cute Style (CUTIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cute Style.

בדוק את Cute Style תחזית המחיר עכשיו‏!

CUTIE למטבעות מקומיים

Cute Style (CUTIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cute Style (CUTIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUTIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cute Style (CUTIE)

כמה שווה Cute Style (CUTIE) היום?
החי CUTIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUTIE ל USD?
המחיר הנוכחי של CUTIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cute Style?
שווי השוק של CUTIE הוא $ 12,85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUTIE?
ההיצע במחזור של CUTIE הוא 999,36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUTIE?
‏‏CUTIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUTIE?
CUTIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CUTIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUTIE הוא -- USD.
האם CUTIE יעלה השנה?
CUTIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUTIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
