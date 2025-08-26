עוד על CAG

CAG מידע על מחיר

CAG אתר רשמי

CAG טוקניומיקה

CAG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cute Asian Girl סֵמֶל

Cute Asian Girl מחיר (CAG)

לא רשום

1 CAG ל USDמחיר חי:

$0.00055644
$0.00055644$0.00055644
-1.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cute Asian Girl (CAG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:35 (UTC+8)

Cute Asian Girl (CAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00693083
$ 0.00693083$ 0.00693083

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-1.52%

-3.59%

-3.59%

Cute Asian Girl (CAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00693083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAG השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cute Asian Girl (CAG) מידע שוק

$ 556.34K
$ 556.34K$ 556.34K

--
----

$ 556.34K
$ 556.34K$ 556.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cute Asian Girl הוא $ 556.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 556.34K.

Cute Asian Girl (CAG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cute Asian Girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCute Asian Girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCute Asian Girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cute Asian Girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.52%
30 ימים$ 0+12.97%
60 ימים$ 0+55.05%
90 ימים$ 0--

מה זהCute Asian Girl (CAG)

$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cute Asian Girl (CAG) משאב

האתר הרשמי

Cute Asian Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cute Asian Girl (CAG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cute Asian Girl (CAG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cute Asian Girl.

בדוק את Cute Asian Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

CAG למטבעות מקומיים

Cute Asian Girl (CAG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cute Asian Girl (CAG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cute Asian Girl (CAG)

כמה שווה Cute Asian Girl (CAG) היום?
החי CAGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAG ל USD?
המחיר הנוכחי של CAG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cute Asian Girl?
שווי השוק של CAG הוא $ 556.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAG?
ההיצע במחזור של CAG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAG?
‏‏CAG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00693083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAG?
CAG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CAG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAG הוא -- USD.
האם CAG יעלה השנה?
CAG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:35 (UTC+8)

Cute Asian Girl (CAG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.