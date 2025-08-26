Cute Asian Girl (CAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00693083$ 0.00693083 $ 0.00693083 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.19% שינוי מחיר (1D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -3.59% שינוי מחיר (7D) -3.59%

Cute Asian Girl (CAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00693083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAG השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cute Asian Girl (CAG) מידע שוק

שווי שוק $ 556.34K$ 556.34K $ 556.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 556.34K$ 556.34K $ 556.34K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cute Asian Girl הוא $ 556.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 556.34K.