cUSDC (CUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0251354 24 שעות נמוך $ 0.02519467 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.220912 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00620705 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) +0.12%

cUSDC (CUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02516396. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0251354 לבין שיא של $ 0.02519467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.220912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00620705.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cUSDC (CUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 40.32M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.32M אספקת מחזור 1.60B אספקה כוללת 1,602,433,921.375774

שווי השוק הנוכחי של cUSDC הוא $ 40.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSDC הוא 1.60B, עם היצע כולל של 1602433921.375774. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32M.