Currency One USD מחיר היום

מחיר Currency One USD (C1USD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999967, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ C1USD ל USD הוא $ 0.999967 לכל C1USD.

Currency One USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,549,917,053, עם היצע במחזור של 2.55B C1USD. ב‑24 השעות האחרונות, C1USD סחר בין $ 0.999894 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.937381.

ביצועים לטווח קצר, C1USD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Currency One USD (C1USD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B אספקת מחזור 2.55B 2.55B 2.55B אספקה כוללת 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Currency One USD הוא $ 2.55B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של C1USD הוא 2.55B, עם היצע כולל של 2550000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.55B.