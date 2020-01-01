Curio Gas Token (CGT) טוקנומיקה
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
Curio Gas Token (CGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Curio Gas Token (CGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Curio Gas Token (CGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Curio Gas Token (CGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CGTטוקניומיקה, חקרו אתCGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
