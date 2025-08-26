Curio Gas Token (CGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111279 $ 0.00111279 $ 0.00111279 24 שעות נמוך $ 0.00113727 $ 0.00113727 $ 0.00113727 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111279$ 0.00111279 $ 0.00111279 גבוה 24 שעות $ 0.00113727$ 0.00113727 $ 0.00113727 שיא כל הזמנים $ 0.067604$ 0.067604 $ 0.067604 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.44% שינוי מחיר (7D) -41.14% שינוי מחיר (7D) -41.14%

Curio Gas Token (CGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111279. במהלך 24 השעות האחרונות, CGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111279 לבין שיא של $ 0.00113727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curio Gas Token (CGT) מידע שוק

שווי שוק $ 111.28K$ 111.28K $ 111.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.28K$ 111.28K $ 111.28K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Curio Gas Token הוא $ 111.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.28K.