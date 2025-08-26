Curio Gas Token מחיר (CGT)
-1.44%
-41.14%
-41.14%
Curio Gas Token (CGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111279. במהלך 24 השעות האחרונות, CGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111279 לבין שיא של $ 0.00113727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Curio Gas Token הוא $ 111.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.28K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Curio Gas Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurio Gas Token ל USDהיה . $ -0.0003730094.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurio Gas Token ל USDהיה $ -0.0002508373.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Curio Gas Tokenל USDהיה $ -0.0023088291654056296.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.44%
|30 ימים
|$ -0.0003730094
|-33.52%
|60 ימים
|$ -0.0002508373
|-22.54%
|90 ימים
|$ -0.0023088291654056296
|-67.47%
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
כמה יהיה Curio Gas Token (CGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Curio Gas Token (CGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Curio Gas Token.
בדוק את Curio Gas Token תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Curio Gas Token (CGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
