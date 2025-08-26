עוד על CGT

Curio Gas Token סֵמֶל

Curio Gas Token מחיר (CGT)

לא רשום

1 CGT ל USDמחיר חי:

$0.00111279
$0.00111279$0.00111279
-1.40%1D
mexc
USD
Curio Gas Token (CGT) טבלת מחירים חיה
Curio Gas Token (CGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00111279
24 שעות נמוך
$ 0.00113727
גבוה 24 שעות

$ 0.00111279
$ 0.00113727
$ 0.067604
$ 0
--

-1.44%

-41.14%

-41.14%

Curio Gas Token (CGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111279. במהלך 24 השעות האחרונות, CGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111279 לבין שיא של $ 0.00113727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curio Gas Token (CGT) מידע שוק

$ 111.28K
--
$ 111.28K
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Curio Gas Token הוא $ 111.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.28K.

Curio Gas Token (CGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Curio Gas Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurio Gas Token ל USDהיה . $ -0.0003730094.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurio Gas Token ל USDהיה $ -0.0002508373.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Curio Gas Tokenל USDהיה $ -0.0023088291654056296.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.44%
30 ימים$ -0.0003730094-33.52%
60 ימים$ -0.0002508373-22.54%
90 ימים$ -0.0023088291654056296-67.47%

מה זהCurio Gas Token (CGT)

Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Curio Gas Token (CGT) משאב

האתר הרשמי

Curio Gas Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Curio Gas Token (CGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Curio Gas Token (CGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Curio Gas Token.

בדוק את Curio Gas Token תחזית המחיר עכשיו‏!

CGT למטבעות מקומיים

Curio Gas Token (CGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Curio Gas Token (CGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Curio Gas Token (CGT)

כמה שווה Curio Gas Token (CGT) היום?
החי CGTהמחיר ב USD הוא 0.00111279 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGT ל USD?
המחיר הנוכחי של CGT ל USD הוא $ 0.00111279. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Curio Gas Token?
שווי השוק של CGT הוא $ 111.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGT?
ההיצע במחזור של CGT הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGT?
‏‏CGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.067604 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGT?
CGT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGT הוא -- USD.
האם CGT יעלה השנה?
CGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Curio Gas Token (CGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.