CumRocket (CUMMIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00281407 $ 0.00281407 $ 0.00281407 24 שעות נמוך $ 0.00298812 $ 0.00298812 $ 0.00298812 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00281407$ 0.00281407 $ 0.00281407 גבוה 24 שעות $ 0.00298812$ 0.00298812 $ 0.00298812 שיא כל הזמנים $ 0.28855$ 0.28855 $ 0.28855 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00142537$ 0.00142537 $ 0.00142537 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.81% שינוי מחיר (1D) -2.28% שינוי מחיר (7D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -0.64%

CumRocket (CUMMIES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00289768. במהלך 24 השעות האחרונות, CUMMIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00281407 לבין שיא של $ 0.00298812, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUMMIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.28855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142537.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUMMIES השתנה ב +2.81% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CumRocket (CUMMIES) מידע שוק

שווי שוק $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M אספקת מחזור 1.32B 1.32B 1.32B אספקה כוללת 1,320,428,309.0 1,320,428,309.0 1,320,428,309.0

שווי השוק הנוכחי של CumRocket הוא $ 3.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUMMIES הוא 1.32B, עם היצע כולל של 1320428309.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.83M.