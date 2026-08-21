Cummingtonite מחיר היום

מחיר Cummingtonite (CUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUM ל USD הוא $ 0 לכל CUM.

Cummingtonite כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,838.15, עם היצע במחזור של 987.29M CUM. ב‑24 השעות האחרונות, CUM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00376364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CUM נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +10.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cummingtonite (CUM) מידע שוק

שווי שוק $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K אספקת מחזור 987.29M 987.29M 987.29M אספקה כוללת 987,291,732.894234 987,291,732.894234 987,291,732.894234

שווי השוק הנוכחי של Cummingtonite הוא $ 14.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUM הוא 987.29M, עם היצע כולל של 987291732.894234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.84K.