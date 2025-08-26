CULTUR ($CULTUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -11.28% שינוי מחיר (7D) -4.34%

CULTUR ($CULTUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CULTUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CULTURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CULTUR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CULTUR ($CULTUR) מידע שוק

שווי שוק $ 96.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.75K אספקת מחזור 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CULTUR הוא $ 96.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CULTUR הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.75K.