Cultel מחיר (CULTEL)
--
--
-1.33%
-1.33%
Cultel (CULTEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CULTEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CULTELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CULTEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Cultel הוא $ 45.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CULTEL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.56K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Cultelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCultel ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCultel ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cultelל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+36.31%
|60 ימים
|$ 0
|+64.11%
|90 ימים
|$ 0
|--
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Cultel (CULTEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cultel (CULTEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cultel.
בדוק את Cultel תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Cultel (CULTEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CULTEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.