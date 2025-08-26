עוד על CUB

Cub Finance סֵמֶל

Cub Finance מחיר (CUB)

לא רשום

1 CUB ל USDמחיר חי:

$0.00126464
-0.10%1D
USD
Cub Finance (CUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:19:16 (UTC+8)

Cub Finance (CUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00125002
24 שעות נמוך
$ 0.00128467
גבוה 24 שעות

$ 0.00125002
$ 0.00128467
$ 3.96
$ 0.00104291
+0.30%

-0.16%

-2.51%

-2.51%

Cub Finance (CUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126464. במהלך 24 השעות האחרונות, CUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00125002 לבין שיא של $ 0.00128467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104291.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUB השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cub Finance (CUB) מידע שוק

$ 15.49K
--
$ 44.35K
12.25M
35,065,940.3970778
שווי השוק הנוכחי של Cub Finance הוא $ 15.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUB הוא 12.25M, עם היצע כולל של 35065940.3970778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.35K.

Cub Finance (CUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cub Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCub Finance ל USDהיה . $ +0.0000196215.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCub Finance ל USDהיה $ +0.0001636946.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cub Financeל USDהיה $ +0.0001180332193892832.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.16%
30 ימים$ +0.0000196215+1.55%
60 ימים$ +0.0001636946+12.94%
90 ימים$ +0.0001180332193892832+10.29%

מה זהCub Finance (CUB)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cub Finance (CUB) משאב

האתר הרשמי

Cub Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cub Finance (CUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cub Finance (CUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cub Finance.

בדוק את Cub Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

CUB למטבעות מקומיים

Cub Finance (CUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cub Finance (CUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cub Finance (CUB)

כמה שווה Cub Finance (CUB) היום?
החי CUBהמחיר ב USD הוא 0.00126464 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUB ל USD?
המחיר הנוכחי של CUB ל USD הוא $ 0.00126464. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cub Finance?
שווי השוק של CUB הוא $ 15.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUB?
ההיצע במחזור של CUB הוא 12.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUB?
‏‏CUB השיג מחיר שיא (ATH) של 3.96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUB?
CUB ‏‏רשם מחירATL של 0.00104291 USD.
מהו נפח המסחר של CUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUB הוא -- USD.
האם CUB יעלה השנה?
CUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:19:16 (UTC+8)

