Cub Finance (CUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00125002 גבוה 24 שעות $ 0.00128467 שיא כל הזמנים $ 3.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104291 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -2.51%

Cub Finance (CUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126464. במהלך 24 השעות האחרונות, CUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00125002 לבין שיא של $ 0.00128467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104291.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUB השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cub Finance (CUB) מידע שוק

שווי שוק $ 15.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.35K אספקת מחזור 12.25M אספקה כוללת 35,065,940.3970778

שווי השוק הנוכחי של Cub Finance הוא $ 15.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUB הוא 12.25M, עם היצע כולל של 35065940.3970778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.35K.