Ctrl (CTRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02170046 $ 0.02170046 $ 0.02170046 24 שעות נמוך $ 0.02392084 $ 0.02392084 $ 0.02392084 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02170046$ 0.02170046 $ 0.02170046 גבוה 24 שעות $ 0.02392084$ 0.02392084 $ 0.02392084 שיא כל הזמנים $ 0.097066$ 0.097066 $ 0.097066 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00660745$ 0.00660745 $ 0.00660745 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -8.68% שינוי מחיר (7D) -2.50% שינוי מחיר (7D) -2.50%

Ctrl (CTRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02175392. במהלך 24 השעות האחרונות, CTRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02170046 לבין שיא של $ 0.02392084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.097066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00660745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTRL השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ctrl (CTRL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M אספקת מחזור 207.85M 207.85M 207.85M אספקה כוללת 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ctrl הוא $ 4.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTRL הוא 207.85M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.22M.