CT100 INDEX סֵמֶל

CT100 INDEX מחיר (CT100)

לא רשום

1 CT100 ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
CT100 INDEX (CT100) טבלת מחירים חיה
CT100 INDEX (CT100) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CT100 INDEX (CT100) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CT100 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CT100השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CT100 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CT100 INDEX (CT100) מידע שוק

$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K

--
----

$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K

995.56M
995.56M 995.56M

995,558,650.202447
995,558,650.202447 995,558,650.202447

שווי השוק הנוכחי של CT100 INDEX הוא $ 6.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CT100 הוא 995.56M, עם היצע כולל של 995558650.202447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.16K.

CT100 INDEX (CT100) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CT100 INDEXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCT100 INDEX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCT100 INDEX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CT100 INDEXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+8.57%
60 ימים$ 0+28.33%
90 ימים$ 0--

מה זהCT100 INDEX (CT100)

a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CT100 INDEX (CT100) משאב

האתר הרשמי

CT100 INDEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CT100 INDEX (CT100) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CT100 INDEX (CT100) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CT100 INDEX.

בדוק את CT100 INDEX תחזית המחיר עכשיו‏!

CT100 למטבעות מקומיים

CT100 INDEX (CT100) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CT100 INDEX (CT100) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CT100 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CT100 INDEX (CT100)

כמה שווה CT100 INDEX (CT100) היום?
החי CT100המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CT100 ל USD?
המחיר הנוכחי של CT100 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CT100 INDEX?
שווי השוק של CT100 הוא $ 6.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CT100?
ההיצע במחזור של CT100 הוא 995.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CT100?
‏‏CT100 השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CT100?
CT100 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CT100?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CT100 הוא -- USD.
האם CT100 יעלה השנה?
CT100 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CT100 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
