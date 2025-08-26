Crystl Finance (CRYSTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00044342 $ 0.00044342 $ 0.00044342 24 שעות נמוך $ 0.00046564 $ 0.00046564 $ 0.00046564 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00044342$ 0.00044342 $ 0.00044342 גבוה 24 שעות $ 0.00046564$ 0.00046564 $ 0.00046564 שיא כל הזמנים $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00014664$ 0.00014664 $ 0.00014664 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -2.71% שינוי מחיר (7D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -8.25%

Crystl Finance (CRYSTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00045216. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYSTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00044342 לבין שיא של $ 0.00046564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYSTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00014664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYSTL השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crystl Finance (CRYSTL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K אספקת מחזור 12.50M 12.50M 12.50M אספקה כוללת 12,699,356.0 12,699,356.0 12,699,356.0

שווי השוק הנוכחי של Crystl Finance הוא $ 5.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYSTL הוא 12.50M, עם היצע כולל של 12699356.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.75K.