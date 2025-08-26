עוד על CRYSTL

Crystl Finance סֵמֶל

Crystl Finance מחיר (CRYSTL)

1 CRYSTL ל USDמחיר חי:

$0.00045216
$0.00045216
-2.70%1D
Crystl Finance (CRYSTL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:51:43 (UTC+8)

Crystl Finance (CRYSTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00044342
24 שעות נמוך
$ 0.00046564
גבוה 24 שעות

$ 0.00044342
$ 0.00046564
$ 1.42
$ 0.00014664
-0.12%

-2.71%

-8.25%

-8.25%

Crystl Finance (CRYSTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00045216. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYSTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00044342 לבין שיא של $ 0.00046564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYSTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00014664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYSTL השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crystl Finance (CRYSTL) מידע שוק

$ 5.66K
--
$ 5.75K
12.50M
12,699,356.0
שווי השוק הנוכחי של Crystl Finance הוא $ 5.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYSTL הוא 12.50M, עם היצע כולל של 12699356.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.75K.

Crystl Finance (CRYSTL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crystl Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrystl Finance ל USDהיה . $ +0.0004553734.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrystl Finance ל USDהיה $ +0.0008360854.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crystl Financeל USDהיה $ +0.00022704674707541997.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.71%
30 ימים$ +0.0004553734+100.71%
60 ימים$ +0.0008360854+184.91%
90 ימים$ +0.00022704674707541997+100.86%

מה זהCrystl Finance (CRYSTL)

Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Crystl Finance (CRYSTL) משאב

האתר הרשמי

Crystl Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crystl Finance (CRYSTL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crystl Finance (CRYSTL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crystl Finance.

בדוק את Crystl Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

CRYSTL למטבעות מקומיים

Crystl Finance (CRYSTL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crystl Finance (CRYSTL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYSTL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crystl Finance (CRYSTL)

כמה שווה Crystl Finance (CRYSTL) היום?
החי CRYSTLהמחיר ב USD הוא 0.00045216 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYSTL ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYSTL ל USD הוא $ 0.00045216. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crystl Finance?
שווי השוק של CRYSTL הוא $ 5.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYSTL?
ההיצע במחזור של CRYSTL הוא 12.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYSTL?
‏‏CRYSTL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYSTL?
CRYSTL ‏‏רשם מחירATL של 0.00014664 USD.
מהו נפח המסחר של CRYSTL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYSTL הוא -- USD.
האם CRYSTL יעלה השנה?
CRYSTL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYSTL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:51:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.