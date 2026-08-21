Crystal Stones מחיר היום

מחיר Crystal Stones (CRYSTAL STONES) בזמן אמת היום הוא $ 0.00858118, עם שינוי של 13.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYSTAL STONES ל USD הוא $ 0.00858118 לכל CRYSTAL STONES.

Crystal Stones כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 892,428, עם היצע במחזור של 104.04M CRYSTAL STONES. ב‑24 השעות האחרונות, CRYSTAL STONES סחר בין $ 0.00772135 (נמוך) ל $ 0.00994803 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01018455, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRYSTAL STONES נע ב -3.72% בשעה האחרונה ו +142.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 77.88K.

Crystal Stones (CRYSTAL STONES) מידע שוק

שווי שוק $ 892.43K$ 892.43K $ 892.43K נפח (24 שעות) $ 77.88K$ 77.88K $ 77.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 892.43K$ 892.43K $ 892.43K אספקת מחזור 104.04M 104.04M 104.04M אספקה כוללת 104,035,687.99612391 104,035,687.99612391 104,035,687.99612391

שווי השוק הנוכחי של Crystal Stones הוא $ 892.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.88K. ההיצע במחזור של CRYSTAL STONES הוא 104.04M, עם היצע כולל של 104035687.99612391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 892.43K.