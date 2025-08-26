CryptoTycoon (CTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 66.94$ 66.94 $ 66.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00400242$ 0.00400242 $ 0.00400242 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +225.17% שינוי מחיר (7D) +225.17%

CryptoTycoon (CTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02751219. במהלך 24 השעות האחרונות, CTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 66.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00400242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+225.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoTycoon (CTT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.38K$ 26.38K $ 26.38K אספקת מחזור 78.48K 78.48K 78.48K אספקה כוללת 959,002.944175 959,002.944175 959,002.944175

שווי השוק הנוכחי של CryptoTycoon הוא $ 2.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTT הוא 78.48K, עם היצע כולל של 959002.944175. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.38K.