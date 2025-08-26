עוד על BOT

cryptopunks bot סֵמֶל

cryptopunks bot מחיר (BOT)

לא רשום

1 BOT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
cryptopunks bot (BOT) טבלת מחירים חיה
cryptopunks bot (BOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303978
$ 0.00303978$ 0.00303978

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cryptopunks bot (BOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cryptopunks bot (BOT) מידע שוק

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

998.47M
998.47M 998.47M

998,468,837.132397
998,468,837.132397 998,468,837.132397

שווי השוק הנוכחי של cryptopunks bot הוא $ 6.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOT הוא 998.47M, עם היצע כולל של 998468837.132397. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.49K.

cryptopunks bot (BOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של cryptopunks botל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcryptopunks bot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcryptopunks bot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cryptopunks botל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-4.68%
60 ימים$ 0+29.01%
90 ימים$ 0--

מה זהcryptopunks bot (BOT)

$bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

cryptopunks bot (BOT) משאב

האתר הרשמי

cryptopunks botתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cryptopunks bot (BOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cryptopunks bot (BOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cryptopunks bot.

בדוק את cryptopunks bot תחזית המחיר עכשיו‏!

BOT למטבעות מקומיים

cryptopunks bot (BOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cryptopunks bot (BOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cryptopunks bot (BOT)

כמה שווה cryptopunks bot (BOT) היום?
החי BOTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOT ל USD?
המחיר הנוכחי של BOT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cryptopunks bot?
שווי השוק של BOT הוא $ 6.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOT?
ההיצע במחזור של BOT הוא 998.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOT?
‏‏BOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00303978 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOT?
BOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOT הוא -- USD.
האם BOT יעלה השנה?
BOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.