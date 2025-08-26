cryptopunks bot (BOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00303978$ 0.00303978 $ 0.00303978 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

cryptopunks bot (BOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cryptopunks bot (BOT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K אספקת מחזור 998.47M 998.47M 998.47M אספקה כוללת 998,468,837.132397 998,468,837.132397 998,468,837.132397

שווי השוק הנוכחי של cryptopunks bot הוא $ 6.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOT הוא 998.47M, עם היצע כולל של 998468837.132397. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.49K.